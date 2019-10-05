محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى علي:
قال محمد شبانة سكرتير عام نقابة الصحفيين، إن هشام يونس أمين الصندوق اتهمه بكسر الوديعة الخاصة بالنقابة بسبب أرض المستشفى، مضيفا: لم أخسر شيئًا من كسرها لأنني لا أهدف للربح طالما الأصل ما زال قائما".
وأضاف خلال مؤتمر صحفي بمكتبه بالأهرام، أن جميع أعضاء المجلس أكدوا له أن القرار كان من المجلس وبالإجماع، والنقيب ضياء رشوان رد عليه بأن الأرض تم شرائها بقرار من مجلس النقابة ولا أزمة في ذلك.
كانت هذه تفاصيل خبر شبانة: كسر وديعة "أرض المستشفى" قرار مجلس النقابة.. ولم نخسر شيئا بسببه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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