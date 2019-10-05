برلماني: المجتمع الدولي فشل في مواجهة إرهاب قناة الجزيرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد علي:
قال النائب سعيد حساسين، إن قناة الجزيرة القطرية، تمارس الانتهاكات بحق الدول العربية وهي سبب تدمير دول عديدة من خلال دعم الجماعات الإرهابية، وبث الأكاذيب والإشاعات والفبركة الإعلامية لنشر الفوضى في المنطقة.
وأشار "حساسين" في بيان اليوم، إلى فشل المجتمع الدولى في مواجهة إرهاب هذه القناة الحقيرة ونظامها الإرهابي ممثلا في أمير الإرهاب والدم تميم، موجهًا تحية قلبية للشعب المصري العظيم الذي نجح في إسقاط إعلام قطر وإسقاط إعلام الإرهاربين الصادر من تركيا من خلال تفنيد جميع الإشاعات والسموم والأكاذيب التي يرددها إعلام جماعة الإخوان الإرهابية ضد مصر وقائدها وجيشها الباسل.
وأوضح أن الشعب المصري العظيم أكد للعالم كله اختيار الطريق الصحيح لاستكمال الإنجازات والمشروعات القومية الكبرى التي حققها الرئيس عبدالفتاح السيسي لمصر وشعبها وأن المصريين أفشلوا جميع مخططات جماعة ألإخوان الإرهابية والإعلام والقنوات الإرهابية، التي حاولت استهداف أمن واستقرار مصر.
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