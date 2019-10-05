سينقل لحديقة الحيوان.. البيئة تنجح في الإمساك بتمساح في بورفؤاد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

قالت وزارة البيئة، إنه تم الإمساك بتمساح صغير يقدر طوله بحوالي متر بمحيط معدية بورفؤاد بمدينة بورسعيد، بالتنسيق مع الجهات المعنية.

وأضافت الوزارة، في بيان، اليوم السبت، إنه ورد بلاغ من شرطة الأمن العام إلى محمية أشتوم الجميل يفيد بظهور تمساح بمحيط معدية بورفؤاد، وفور تلقي البلاغ أصدرت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، توجيهاتها بتشكيل لجنة من محمية أشتوم الجميل وبالتنسيق مع شرطة الأمن العام والجهات المعنية ببورسعيد لمعاينة موقع البلاغ.

وتمكنت اللجنة من الإمساك بالتمساح المذكور وتم أخد كافة القياسات اللازمة والتأكد من خلو الموقع من تماسيح أخرى بالإضافة إلى التنسيق مع معهد بحوث صحة الحيوان ببورسعيد للكشف على التمساح والتأكد من حالته الصحية على أن يتم نقلة بعد ذلك إلى حديقة الحيوان بالجيزة .