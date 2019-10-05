الموافقة على استكمال سداد مقدم الحجز لوحدات بـ(دار مصر – سكن مصر- جنة)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

وافق مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، في اجتماعه برئاسة الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، على استكمال إجراءات سداد باقى قيمة مقدم الحجز للحاجزين السابق تخصيص وحدات سكنية لهم، والموقوف التعامل عليها من قبل البنك بمشروعات (دار مصر – سكن مصر – JANNA) بالمراحل السابق طرحها، وذلك بالأسعار المعمول بها حالياً، بشرط عدم سحب جدية الحجز حتى تاريخه.

وقال الجزار في بيان اليوم، تمت الموافقة على استمرار العمل بالأسعار المحددة من اللجنة العقارية الرئيسية الخاصة بتحديد قيمة سعر المتر المربع لوحدات مشروع "JANNA"، ومشروع الإسكان المميز بمدينتي (المنصورة الجديدة – دمياط الجديدة)، اعتباراً من 11/3/2019 لمدة عام واحد فقط، يُعاد بعدها العرض على مجلس الإدارة، وتستكمل الإجراءات طبقاً للقواعد المعمول بها في هذا الشأن.

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