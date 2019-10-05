العثور على جثة شاب مخنوقا أمام عقار في الوراق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد شعبان: عثرت قوات الأمن بالجيزة اليوم السبت، على جثة شاب مجهول الهوية أمام عقار بمنطقة الوراق. تلقى مأمور قسم شرطة الوراق بلاغا بالعثور على جثة لشخص مجهول الهوية بنطاق دائرة القسم، وانتقل ضباط القسم لمحل الواقعة. وبالمعاينة الأولية تبين أن الجثة لشاب بها آثار خنق بالرقبة وجار فحص بلاغات التغيب وسماع أقوال الشهود من الجيران لتحديد هويته والوقوف على ملابسات الواقعة كاملة. تحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.

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