ضبط تشكيل عصابي تخصص في التنقيب عن الآثار وبحوزتهم 193 تمثال- (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

نجح قطاع الأمن الوطني، في ضبط عناصر تشكيل عصابي تخصص في التنقيب عن الآثار، وبحوزتهم 193 تمثال، وكذا تابوت حجري، وتحديد موقع مقبرة أثرية بالجيزة والتحفظ عليها.

توافرت معلومات لقطاع الأمن الوطني، تفيد اضطلاع تشكيل عصابي يضم 22 من العناصر الإجرامية - بالقيام بأعمال حفائر للتنقيب عن الآثار بطريقة غير شرعية بالقرب من المنطقة الأثرية بالجيزة.

وتمكنهم في هذا الإطار من اكتشاف مقبرة أثرية ترجع لعصر الأسرة الرابعة الفرعونية، وقيامهم باستخراج بعض محتوياتها لاستخدامها في عملية الترويج لبيعها.

وتم التعامل مع تلك المعلومات وتحديد عناصر التشكيل الإجرامي، وتمكنت قطاعات الوزارة المعنية من ضبط 4 عناصر منهم.

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وعثر بحوزة المتهمين المضبوطين على القطع الأثرية التي تمكنوا من استخراجها من المقبرة، وتبين أنها عبارة عن 193 تمثال، بالإضافة إلى تابوت حجري كبير الحجم.

وتم ضبط مسئول صفحة لبيع القطع الأثرية على مواقع التواصل في دمياط، وفي ذات الإطار أمكن تحديد موقع المقبرة والتحفظ عليها.

وتم إخطار النيابة العامة ووزارة الآثار لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.