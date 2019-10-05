المؤبد لعاطلين بتهمة الاتجار في الهيروين بالسلام

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود السعيد: قضت محكمة جنايات شمال القاهرة، بالسجن المؤبد للعاطلين لاتهامهما بالاتجار في الهيروين في السلام. وجاء في أمر الإحالة أن المتهمين تخصصا في الاتجار بالمواد المخدرة بمنطقة النهضة دائرة قسم شرطة السلام وبعد تقنين الإجراءات تم ضبطهما. وعثر بحوزة المتهمين على كيلو ونصف هيروين، واعترفا بحياتها لترويجها على عملائهم.

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