يقظة مباحث مصر الجديدة تسقط المتهمين بخطف فرد أمن

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي:

أجهزة الأمن بالقاهرة، ألقت القبض على شخصين لمحاولتهما سرقة طالبين بالإكراه بدائرة قسم شرطة المعادي.

الواقعة بدأت حال مرور المقدم مجدي عرفة، رئيس مباحث قسم شرطة مصر الجديدة، أمام عمارات العبور دائرة القسم تنامى إلى سمعهم صوت استغاثة صادر من أحد الأشخاص باستبيان الأمر تمكن من ضبط كلا من "أحمد.إ"، موظف بشركة للأمن والحراسة، "مجدي.م" عضو مجلس إدارة بذات الشركة وبحوزتهما إيصال أمانة بمبلغ 200 ألف جنيه ممزق حال قيامهما بإجبار "إسلام.ع" فرد أمن بذات الشركة مصاب تورم أسفل العين اليمنى وكدمة بالأنف وسحجات بالساق اليمنى وأخرى متفرقة بالجسم على الدخول لمقر الشركة محل عملهم.

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وبمناقشة الأخير أمام اللواء نبيل سليم، مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة واللواء حازم البدوي، نائب المدير العام، والعميد حازم الدربي، رئيس مباحث قطاع الشرق، قرر بقيام المتهمان وآخرين بخطفه واحتجازه لمدة ثلاثة أيام داخل شقة كائنة بمدينة الفردوس 6 أكتوبر / جيزة والتعدي عليه بالضرب محدثين إصابته المشار إليها وعقب ذلك اصطحباه لمقر الشركة محل عملهم وأجبراه على توقيع إيصال الأمانة المضبوط بحوزتهما و7 إيصالات آخرين على بياض.

وبمواجهة المتهمان أمام العميد أحمد البستاني، مفتش الأمن العام، بما جاء بأقوال المجني عليه أيداها، وأقرا بقيام المجني عليه بسرقة هواتف محمولة من داخل المخزن التابع لاحدى الشركات لبيع الأجهزة الالكترونية والهواتف المحمولة الكائنة بمنطقة أبو رواش كرداسة / جيزة والخاضع لحراسة الشركة محل عملهم وأضافا بقيام المجنى عليه بإرشادهما عن عدد 6 هواتف محمولة من المستولى عليهم وتم التحفظ عليهم، وبمواجهة المجني عليه بما جاء بأقوال المتهمان أنكر ارتكاب واقعة السرقة.

تحرر المحضر اللازم، وأحاله اللواء طارق راشد، مساعد فرقة مصر الجديدة، والعميد هاني الأعصر، مأمور قسم مصر الجديدة، إلى النيابة العامة.