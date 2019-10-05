بسبب "قطعة حلوى".. مصرع طفلة سقطت من البلكونة في المعصرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود السعيد:

كشفت تحقيقات نيابة حلوان تفاصيل مصرع طفلة سقطت من الطابق السادس بمنزلها في المعصرة.

وجاء في التحقيقات أن قسم شرطة المعصرة تلقى إشارة من مستشفى حلوان العام بوصول جثة الطفلة "رقية محمد"، 5 سنوات، ومقيمة بمنطقة عرب سلام، المعصرة.

وأوضحت التحقيقات أن الطفلة أثناء تواجدها بمفردها في المنزل وقفت في "البلكونة" وأدلت حبلا لمالك محل بالأسفل بغرض شراء قطعة حلوى، فاختل توازنها، وسقطت على الأرض، فلفظت أنفاسها.

وناظرت النيابة جثة الطفلة، وتبين إصابتها بكسر في الجمجمة وكسور متفرقة تسببت في وفاتها. وصرحت نيابة حلوان بتشريح الجثة وتسليمها لذويها لدفنها، واستدعت أهلية المتوفاة لسماع أقوالهم حول الواقعة.