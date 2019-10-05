مصر | سيدة تحرض مسجلين خطر لـ"اختطاف" طليقها بالمطرية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر سيدة تحرض مسجلين خطر لـ"اختطاف" طليقها بالمطرية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكنت ألاجهزة الأمنية من ضبط مسجلين خطر اثناء محاولة اختطاف شخص داخل "توكتوك" بتحريض من طليقته، بالمطرية.

فقد تمكنت قوة امنية من مباحث قسم شرطة المطرية اثناء مرورها بشارع ترعة الجبل دائرة القسم تناهى لهم سماع صوت استغاثة أحد الأشخاص، باستبيان الأمر تمكنوا من ضبط كلا من محمد. ق.ك، 35 سنة، صاحب محل خردة ومقيم بدائرة القسم والمطلوب التنفيذ عليه فى 4 احكام حبس جزئي ومستأنف " تبديد "، أسامة.ع.م،35 سنة، عامل ومقيم بدائرة القسم والسابق اتهامه فى قضية حيازة سلاح بدون ترخيص، والمطلوب التنفيذ عليه فى 3 احكام حبس جزئي ومستأنف " تبديد، غش أغذية "، حال استقلالهم دراجة بخارية " توك توك " ملك وقيادة احدهما، وبصحبتهما المجني عليه هاني.م.ذ، 37 سنة، مهندس إنتاج ومقيم بشبرا الخيمة.

بمناقشة الأخير قرر بأنه عقب إخلاء سبيله من قسم شرطة عين شمس فى قضية تعدى بالضرب على طليقته، وحال سيره بالشارع محل الضبط فى الوجه لمسكنه فوجئ بقيام المتهمان باستيقافه وإجباره على استقلال الدراجة كرها عنه إلا انه استغاث بالقوات وأمكن ضبطهما.

بمواجهة المتهمان بما جاء بأقوال المجني عليه أيداها واعترفا بارتكاب الواقعة بتحريض من طليقة المجني عليه المدعوة ش.م.ن حيث قاما باستقلال الدراجة المشار إليها صحبة قائدها وإنتظاره عقب إخلاء سبيله وتتبعه فى محاولة لاختطافه لإجباره على توقيع إيصالات أمانة لصالح المذكورة ضمانًا للحصول على مستحقاتها.

تحرر عن ذلك المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيق.