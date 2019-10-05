مصر | "هددوهم بكتر".. حبس طالبين لسرقتهما بالإكراه في المعادي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "هددوهم بكتر".. حبس طالبين لسرقتهما بالإكراه في المعادي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أمرت نيابة المعادى الجزئية، حبس طالبين لقيامهما بالسرقة بالإكراه 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطالبت بسرعة تحريات المباحث حول الواقعة.

كشفت تحقيقات النيابة عن تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة إخطارا مفاده من الرائد إسلام بكر رئيس مباحث قسم شرطة المعادي بانة أثناء مرور قوة أمنية من مباحث إدارة تأمين المعادي بمنطقة السرايات تمكنت من ضبط كل من عمرو م ع، 20 سنة، طالب وبحوزته سلاح أبيض " كتر "، محمد ه، 19 سنة، طالب حال شروعهما في سرقة هاتف محمول، سلسلة فضة كرها من كل من عبد الرحمن ن، 16 سنة، طالب ومقيم المنطقة الخامسة ـ دائرة قسم شرطة التجمع الخامس، مروان م، 17 سنة، طالب تحت تهديد السلاح الأبيض المضبوط بحوزة المتهم الأول.

وأضافت التحقيقات أنه بمواجهتهما بما أسفر عنه الضبط اعترفا بارتكاب الواقعة وبسؤال المجني عليهما اتهماهما بسرقتهما بالإكراه.



تحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيقات والتي أمرت بما تقدم.

