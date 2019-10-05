مصر | "هددوهم بكتر".. حبس طالبين لسرقتهما بالإكراه في المعادي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "هددوهم بكتر".. حبس طالبين لسرقتهما بالإكراه في المعادي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
كشفت تحقيقات النيابة عن تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة إخطارا مفاده من الرائد إسلام بكر رئيس مباحث قسم شرطة المعادي بانة أثناء مرور قوة أمنية من مباحث إدارة تأمين المعادي بمنطقة السرايات تمكنت من ضبط كل من عمرو م ع، 20 سنة، طالب وبحوزته سلاح أبيض " كتر "، محمد ه، 19 سنة، طالب حال شروعهما في سرقة هاتف محمول، سلسلة فضة كرها من كل من عبد الرحمن ن، 16 سنة، طالب ومقيم المنطقة الخامسة ـ دائرة قسم شرطة التجمع الخامس، مروان م، 17 سنة، طالب تحت تهديد السلاح الأبيض المضبوط بحوزة المتهم الأول.
وأضافت التحقيقات أنه بمواجهتهما بما أسفر عنه الضبط اعترفا بارتكاب الواقعة وبسؤال المجني عليهما اتهماهما بسرقتهما بالإكراه.
تحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيقات والتي أمرت بما تقدم.