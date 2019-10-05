مصر | "بسبب المعايرة بالفشل".. أسبوع مأساوي على محافظة الجيزة بعد 3 جرائم قتل

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "بسبب المعايرة بالفشل".. أسبوع مأساوي على محافظة الجيزة بعد 3 جرائم قتل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهدت محافظة الجيزة، العديد من الأحداث والجرائم المأسوية، خلال أسبوع، وكانت تنوعت جرائم القتل مابين قتل الشاب لزوجة عمه وأطفالها، ومابين قتل طبيب داخل مسكنه، وكانت آخرهم قتل طالب لشقيقته عن طريق خنقها بملاءة السرير

كانت بتعايرني بفشلي



كانت الجريمة الأغرب في هذا الأسبوع، وهي قيام طالب بقتل شقيقته عن طريق الخنق لمعايرتها له بفشله في دراسته وحياته، كان تلقي قسم شرطة الجيزة، بلاغا يفيد مقتل طفلة داخل مسكنها، وانتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتم العثور على جثة طفلة، تبلغ من العمر 14 سنة، يوجد حول رقبتها آثار خنق. كانت الجريمة الأغرب في هذا الأسبوع، وهي قيام طالب بقتل شقيقته عن طريق الخنق لمعايرتها له بفشله في دراسته وحياته، كان تلقي قسم شرطة الجيزة، بلاغا يفيد مقتل طفلة داخل مسكنها، وانتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتم العثور على جثة طفلة، تبلغ من العمر 14 سنة، يوجد حول رقبتها آثار خنق. وأوضحت التحقيقات الأولية، عن بتفاصيل جديدة حول واقعة مقتل طفلة تدعى "نوران"، 14 عامًا، على أيدي شقيقها ويدعى "زياد" البالغ من العمر 17 عامًا بشارع المحطة بمنطقة الجيزة، حيث كشف أن الطفلة كانت تعايره من فترة للأخرى بأنه فاشل في دراسته وحياته، وأثناء مشادة كلامية لم يشعر الأخ بنفسه فقام بخنقها بملاءة السرير.



وأضحت المناظرة الأولى للجثة، أن الطفلة قتلت على أيدي شقيقها الأكبر، وهو طالب بالمرحلة الثانوية يبلغ من العمر 17 عامًا، ويوجد بالجثة آثار خنق حول الرقبة، مما كشفت التحقيقات الأولية أن الطفلة خنقت بملاءة سرير إثر مشادة كلامية بينهما.



وأمرت النيابة العامة، بجنوب الجيزة، بإيداع المتهم بقتل شقيقته بعد مشادة كلامية فقام بشنقها بملاءة السرير ويدعى"زياد" البالغ من العمر 17 عامًا، في المرحلة الثانوية، بإيداعه في إحدى دور الرعاية.

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وأمرت النيابة العامة، بجنوب الجيزة، بانتداب الطب الشرعي لتشريح جثة طفلها تبلغ من العمر 14 عامًا قتلت على أيدي شقيقها بشارع المحطة بمنطقة الجيزة، للوقوف على ظروف الواقعة وملابساتها، وكتابة تقرير واف. وأمرت النيابة العامة، بجنوب الجيزة، بانتداب الطب الشرعي لتشريح جثة طفلها تبلغ من العمر 14 عامًا قتلت على أيدي شقيقها بشارع المحطة بمنطقة الجيزة، للوقوف على ظروف الواقعة وملابساتها، وكتابة تقرير واف. ليسرقه.. قتل طبيب أسنان



وتأتي جريمة قتل الطبيب، هي الأبشع في منطقة الهرم، فكانت البداية بتلقي المقدم محمد الصغير رئيس مباحث قسم شرطة الهرم، إشارة من غرفة عمليات النجدة، تفيد بتلقيها بلاغا من أهالي منطقة المنشية بالطوابق بدائرة القسم، مفاده انبعاث رائحة كريهة من داخل شقة بأحد العقارات بالمنطقة. وتأتي جريمة قتل الطبيب، هي الأبشع في منطقة الهرم، فكانت البداية بتلقي المقدم محمد الصغير رئيس مباحث قسم شرطة الهرم، إشارة من غرفة عمليات النجدة، تفيد بتلقيها بلاغا من أهالي منطقة المنشية بالطوابق بدائرة القسم، مفاده انبعاث رائحة كريهة من داخل شقة بأحد العقارات بالمنطقة. وعلى الفور انتقلت قوة من مباحث القسم برئاسة الرائد إسلام السيد معاون أول مباحث القسم، وبعد الدخول إلى الشقة محل البلاغ تبين العثور على جثة "صفوت. م"، وتم تشكيل فريق بحث لكشف غموض الواقعة، والذي نجح من خلال تفريغ الكاميرات بملاحظة دخول شاب ليس من أهل المنطقة إلى العقار محل الواقعة، في توقيت وقوع الجريمة، وبعمل التحريات تم ضبطه، وتبين أنه يدعى "شريف. ن" وبتضييق الخناق عليه أقر بارتكاب الجريمة بمساعدة " علي " وبدافع السرقة، ولعلمهما بأن الطبيب ميسور الحال ويقيم بمفرده، وتم ضبط المتهم الهارب.



وكشفت المناظرة الأولى لجثة الطبيب، أن هناك ظهور انتفاخ بمنطقة البطن، نظرًا لمرور أيام على مقتله

قررت النيابة العامة بجنوب الجيزة، حبس سائق وعامل لقتلهما طبيب أسنان بالهرم لسرقته، ويدعى "صفوت.ي"، في عقده الخامس من عمره، 4 أيام على ذمة التحقيقات، فيما طلبت النيابة سرعة التحريات حول الواقعة. وكشفت المناظرة الأولى لجثة الطبيب، أن هناك ظهور انتفاخ بمنطقة البطن، نظرًا لمرور أيام على مقتلهقررت النيابة العامة بجنوب الجيزة، حبس سائق وعامل لقتلهما طبيب أسنان بالهرم لسرقته، ويدعى "صفوت.ي"، في عقده الخامس من عمره، 4 أيام على ذمة التحقيقات، فيما طلبت النيابة سرعة التحريات حول الواقعة. .

"طلعتني حرامي".. قتل زوجة العم وطفلتها



سيطر الشر في قلبه، كانت جريمة لم تكن تحدث من نوعها، وهي قيام شاب بقتل زوجة عمه وطفلتها، ولم يتوقف عن ذلك بل حاول الشروع في قتل نجلها، ولكن قام بإلقائه من أعلى سطح المنزل.