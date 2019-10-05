مصر | "عاطلان" وراء واقعة مقتل سائق سيارة أجرة بالدقهلية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "عاطلان" وراء واقعة مقتل سائق سيارة أجرة بالدقهلية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كثفت الأجهزة الأمنية جهودها لكشف غموض وضبط مرتكبى واقعة مقتل سائق سيارة أجرة بالدقهلية وسرقة سيارته.

وقد تبلغ لمركز شرطة دكرنس بمديرية أمن الدقهلية من إحدى المستشفيات بوصول (سائق "سيارة أجرة" - مقيم بمدينة طلخا) جثة هامدة وبه إصابات متفرقة، وبسؤال والده قرر بخروج إبنه للعمل على السيارة قيادته، ولم يتم العثور على السيارة.

تم تشكيل فريق بحث جنائى بمشاركة قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائى بالدقهلية، أسفرت جهوده عن تحديد مرتكبى الواقعة وهما (عاطلان - لهما معلومات جنائية مسجلة، مُقيمان بدائرتى قسم ومركز شرطة المنصورة).

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عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما، وبمواجهتهما إعترفا بإرتكابهما للواقعة بقصد السرقة.. حيث قاما بإستدراج المجنى عليه من مدينة المنصورة لتوصيلهما إلى إحدى قرى مركز شرطة دكرنس وفى الطريق قاما بالتعدى عليه بسكين فأوديا بحياته وتخلصا من جثته بإلقائها بطريق العزازنة دائرة المركز، وهربا وإستوليا على (السيارة - هاتفه المحمول)، وأرشدا عن السيارة والهاتف المحمول والآداة المستخدمة في الواقعة.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

يأتي ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم القتل والعمل على ملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على إرتكاب تلك الجرائم.

