مصر | " زوجها رفض نسب الطفلة لانه عقيم".. تحقيقات النيابة في واقعة قتل رضيعة بالخليفة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر " زوجها رفض نسب الطفلة لانه عقيم".. تحقيقات النيابة في واقعة قتل رضيعة بالخليفة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت مناظرة نيابة حوادث جنوب القاهرة الكلية التحقيقات لجثة طفله رضيعة مقتولة وملقاة فى حفرة فى منطقة الخليفة أنها فى العقد الأول من العمر بها عدة أصابات وكدمات بالوجه والرقبة أدت الى وفاتها فى الحال، وتبين أنها كانت ترتدى ملابسها كاملة.

وأشارت تحقيقات النيابة العامة أنه تم تكليف الطب الشرعى فى وقت وسابق بتشريح جثة الطفلة وإرسال تقرير مفصل عن سبب الوفاة وحدوثها وأسبابها والوقوف على ملابسات الحادث، والتصريح بالدفن عقب إرسال بيان الصفة التشريحية.

وأضافت التحقيقات أنه تم تفريغ كاميرات المراقبة المحيطة بموقع الحادث وتبين وراء ارتكاب الجريمة والدة المجنى عليها سبب رفض زوجها نسبها إليه.

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البداية عندما تلقى قسم شرطة الخليفة بلاغًا من الأهالى بالعثور على جثة طفلة بمنطقة الخارطة القديمة فى السيدة عائشة، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن لمكان الواقعة، وعثرت على جثة طفلة عمرها نحو عام، وبها عدة إصابات في الوجه والرقبة وترتدى ملابسها.

دلت تحريات رجال الأمن، على أنه أثناء قيام عمال بتوصيل كابلات كهربائية، عثروا على جثة الطفلة، وأمر اللواء نبيل سليم، مدير مباحث العاصمة بتشكيل فريق بحث لكشف غموض الواقعة، وبفحص كاميرات المراقبة القريبة من موقع الحادث ومناقشة شهود العيان، تبين أن وراء ارتكاب الواقعة والدة الطفلة "ى. ع" 37 سنة، بسبب رفض زوجها نسب الطفلة إليه وشكه في سلوكها، فقامت بالتخلص منها بمساعدة أحدى أقاربها.

وأخطر اللواء محمد منصور مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن القاهرة وتم العرض على النيابة العامة التى تولت التحقيقات وأمرت بحبس المتهمتين 4 أيام على ذمة التحقيق.