مصر | تعرف على جهود الأحوال المدنية خلال شهر

في مجال الخدمات التى يقدمها القطاع للمصريين المقيمين بالخارج: تم إصدار عدد من الوثائق عبارة عن (2866 قيد وقائع ميلاد أول مرة - 1006 ساقط قيد ميلاد – 419 قيد وقائع وفاة – 45 ساقط قيد وفــاة – 603 قيد وقائع الزواج – 512 قرارات تصحيح – 5994 وثائق مترجمة).

في مجال مكافحة الجريمة وإحكام الرقابة على المستندات: تم ضبط عدد (3671) قضية.

ويأتي ذلك فى إطار خطة تطوير نظام قطاع الأحوال المدنية بإصدار الوثائق المميكنة بإستخدام الرقم القومى، علاوةً على إستمرار النظام اليدوى الحالى فى إصدار شهادات الميلاد والوفيات ووثائق الزواج والطلاق وفقًا لظروف العمل،وكذا إجراءات لجان ساقطى قيد الميلاد والوفاة، وإعادة القيد وقرارات التغيير والتصحيح والتثبيت.