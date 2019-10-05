مصر | تعرف على جهود أمن المنافذ اليوم السبت

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تعرف على جهود أمن المنافذ اليوم السبت والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال 24 ساعة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية، في مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية: ضبط (4) قضايا تهريب، ضبط خلالها (ملابس أجنبية الصنع – أدوات صحية كاملة الصنع – هواتف محمولة – مستلزمات طبية ) بلغ إجمالى القيمة والتعويض المالى فى تلك القضايا (292،139 – مائتان وإثنان وتسعون ألفًا ومائة وتسعة وثلاثون جنيهًا).

فى مجال مكافحة جرائم تهريب المواد المخدرة: ضبط قضية مواد مخدرة.. ضبط خلالها ضبط (30) جرام لنبات البانجو المخدر.

فى مجال الأمن العام: ضبط عدد (27) قضية ( مزاولة مهنة بدون تصريح، محاولة صعود باخرة بدون تصريح، دخول دائرة جمركية، إنتهاء فترة التصريح، سرقة، تسول، مخالفات السائقين، مخالفات مسطح مائى ).

فى مجال ضبط المخالفات المرورية: ضبط عدد (280) مخالفة مرورية متنوعة.

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فى مجال تنفيذ الأحكام: تنفيذ عدد (257) حكم قضائى متنوع.

فى مجال مكافحة جرائم "الهجرة غير الشرعية، تزوير المستندات": ضبط عدد (3) قضايا.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

وجارى مواصلة الحملات الأمنية المكبرة على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية ومواجهة الجريمة بشتى صورها ومكافحة الأنشطة الإجرامية.