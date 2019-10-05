مصر | تعرف على جهود أمن المنافذ اليوم السبت

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فى مجال مكافحة جرائم تهريب المواد المخدرة: ضبط قضية مواد مخدرة.. ضبط خلالها ضبط (30) جرام لنبات البانجو المخدر.
فى مجال الأمن العام: ضبط عدد (27) قضية ( مزاولة مهنة بدون تصريح، محاولة صعود باخرة بدون تصريح، دخول دائرة جمركية، إنتهاء فترة التصريح، سرقة، تسول، مخالفات السائقين، مخالفات مسطح مائى ).
فى مجال ضبط المخالفات المرورية: ضبط عدد (280) مخالفة مرورية متنوعة.
فى مجال تنفيذ الأحكام: تنفيذ عدد (257) حكم قضائى متنوع.
فى مجال مكافحة جرائم "الهجرة غير الشرعية، تزوير المستندات": ضبط عدد (3) قضايا.
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
وجارى مواصلة الحملات الأمنية المكبرة على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية ومواجهة الجريمة بشتى صورها ومكافحة الأنشطة الإجرامية.