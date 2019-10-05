أخبار مصر | شبانة: تركت فوائض تاريخية بصندوق نقابة الصحفيين وهشام يونس 'مُدعي'

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر شبانة: تركت فوائض تاريخية بصندوق نقابة الصحفيين وهشام يونس 'مُدعي' والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال محمد شبانة سكرتير عام نقابة الصحفيين، إنه ترك فائضًا في صندوق النقابة من المجلس السابق، حين كان أمينًا للصندوق، بلغ 34 مليون جنيه، في وقت وصل فيه دعم للنقابة 20 مليون جنيه يوم 6 سبتمبر الماضي، وكانت النقابة تقوم بالصرف على نشاطاتها ومعاشاتها ومشروع العلاج من ذلك الفائض.

وأضاف في مؤتمر صحفي له اليوم، أنه ترك فائضًا 40 مليون جنيه في المجلس قبل الماضي للنقيب يحيى قلاش، وذلك رغم كل الظروف التي مرت بها النقابة والصحافة بوجه عام وارتفاع الأسعار.

وتابع: "تركت فوائض تاريخية بصندوق النقابة، على الرغم من أنها تنفق شهريًا 3 مليون جنيه معاشات، بالإضافة إلى قروض وإعانات ونشاط النقابة، كل هذا يتم صرفه من الفائض الذي تركته، وأمين صندوق النقابة مُدعي'.

وأكد "شبانة" أنه قام بالرد على أمين صندوق النقابة خلال اجتماع المجلس أول أمس، وتحداه أن ينكر وجود 20 مليون جنيه بالصندوق، ولم يقم بالرد، موضحًا أن أعضاء المجلس اندهشوا من تصريحات أمين الصندوق التي أثارت البلبلة والقلق لأعضاء الجمعية العمومية.

ولفت سكرتير عام النقابة إلى أن كل البلاغات التي قُدمت ضده، تم حفظها رسميًا في يونيو الماضي، وكان غرضها التشويش.