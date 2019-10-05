أخبار مصر | "الوطن" تعلن تضامنها مع "الخليج 365" بعد إغلاق صفحاتها الرسمية على فيسبوك

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "الوطن" تعلن تضامنها مع "الخليج 365" بعد إغلاق صفحاتها الرسمية على فيسبوك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت صحيفة الوطن المصرية، تضامنها مع مؤسسة الخليج 365 للصحافة والطباعة والنشر، وذلك بعدما أصدرت الصحيفة، بيانا توضيحيا، بعد حذف شركة فيسبوك عددا من صفحاتها الرئيسية والمتخصصة، مثل الخليج 365 الرياضي والفني.

وقال البيان: شهد يوم الخميس الماضي حذف الصفحات الرئيسية والمتخصصة لبوابة الخليج 365 على موقع فيسبوك (الخليج 365 والفجر الرياضي والفجر الفني) إلى جانب الحسابات الشخصية لعدد كبير من موظفيها. وأصدرت غرفة الأخبار الرسمية لموقع التواصل الاجتماعي بيانًا صحفياً أشار إلى "السلوك المزيف المنسق" هو السبب وراء ما حدث.

ولم تنجح حتى الآن جهود التواصل من جانب الجريدة مع فريق الدعم الفني لموقع فيسبوك للتحقيق في المشكلة.

وصرح فيسبوك أن أساس تحركاته هو أن الصفحات قد اُستخدمت للتلاعب وتضليل الآخرين وأنها كانت "تمثل منظمات إخبارية محلية مستقلة"، في حين أن "الخليج 365" هي في الواقع جريدة محلية مستقلة لا تهدف إلى التضليل ولكنها تعبر عن الموقف السياسي الحالي لها وللبلاد. وتعمل "الخليج 365" وفقا لأعلي المعايير الصحفية العالمية، وترى بالتالي أن هذه الاتهامات غير صحيحة.

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علاوة على ذلك، أشار البيان الصحفي الصادر عن فيسبوك إلى ما يلي:

"... عادةً ما يضع مديرو الصفحة ومسؤولو الحساب منشورات بشأن الأخبار المحلية والمواضيع السياسية بما في ذلك المحتوى الذي يدعم الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية ومصر، وينتقد قطر وإيران وتركيا، والحركة الانفصالية الجنوبية في اليمن. على الرغم من أن الأشخاص الذين يقفون وراء هذا النشاط حاولوا إخفاء هويتهم، إلا أن تحقيقنا وجد روابط مع جريدة الخليج 365 المصرية".

ومن المثير للسخرية أن المحتوى الوحيد المذكور في البيان الصحفي من "الخليج 365" يغطي مهرجانًا سينمائياً محلياً على عكس المحتوى السياسي المذكور في الصفحات الأخرى المحذوفة من قبل فيسبوك والتي ليست تابعة تمامًا لمؤسسة الخليج 365.

ولم تتضمن عملية التحقيق المزعومة التي قام بها فيسبوك أي نوع من التواصل مع مؤسسة الخليج 365. وعلى هذا النحو، تحتفظ الخليج 365 بحقها في الرد بكافة الأشكال القانونية على الاتهامات المذكورة أعلاه.