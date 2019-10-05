أخبار مصر | الجيزة تطلق اسم الشهيد أحمد عيد رمضان على مدرسة بأبو النمرس

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الجيزة تطلق اسم الشهيد أحمد عيد رمضان على مدرسة بأبو النمرس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وافق المجلس التنفيذي لمحافظة الجيزة، على إطلاق أسم الشهيد المجند أحمد عيد رمضان عقبى، على مدرسة النيل الابتدائية بمنيل شيحة بمركز ومدينة أبو النمرس.

وقال اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، إطلاق أسم الشهداء على المدارس تخليدًا لذكراهم وتقديرًا لما قدموه من تضحيات غالية من أجل الدفاع عن أمن واستقرار الوطن وتأديتهم واجبهم على أكمل وجه.

ودعا راشد طلاب المدارس بالإقتداء بالشهداء، والعمل بجد لبناء الوطن بسواعدهم والوقوف أمام أي عدو أو أي مخططات هدامة.

جاء ذلك خلال الاجتماع التنفيذي للمحافظة بحضور نائب المحافظ والسكرتير العام والسكرتير العام المساعد ورئيس مدينة الجيزة، ورؤساء الأحياء والمراكز والمدن ومديري المديريات الخدمية بالمحافظة.

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حيث أكد المحافظ خلال الاجتماع أنه سيتم تدشين احتفالية كبرى لأبناء شهداء محافظة الجيزة، بالتزامن مع ذكرى احتفالات الــسادس من أكتوبر.

وأشار إلى أن مديرية التربية والتعليم بالمحافظة، قد نظمت عددًا من الاحتفالات بانتصارات السادس من أكتوبر لطلاب المدارس، حيث تم تنظيم العروض الفنية والثقافية والرياضية للطلاب، لافتًا أن الهدف من الاحتفال هو إحياء الذكرى التاريخية لحرب أكتوبر والانتصار العظيم لبث روح الانتماء وحب الوطن لدى الطلاب كما أن الاحتفال بهذه المناسبة يساهم بشكل كبير في زيادة الوعي الوطني لديهم.

ويذكر أن محافظة الجيزة، قامت بتكريم عددًا من أبناء الشهداء من القوات المسلحة والشرطة في أول يوم دراسي بكافة مدارس المحافظة تقديرًا وعرفانًا للتضحيات التي قدموها هؤلاء الأبطال في سبيل رفعة الوطن واستقراره.