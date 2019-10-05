أخبار مصر | مشروع قانون جديد لإسقاط فوائد القروض عن المزارعين المتعثرين

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مشروع قانون جديد لإسقاط فوائد القروض عن المزارعين المتعثرين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن النائب خالد عبدالمنعم مجاهد، عضو مجلس النواب، عن تقديمه بمشروع قانون لإسقاط فوائد القروض عن المزارعين المتعثرين وغرامات التأخير.

وقال مجاهد، أن أزمة ديون الفلاحين المتعثرين أصبحت عقدة كبيرة يعاني منها الكثير من المزارعين الذين أصبحوا مهددون بالسجن وتشريد أسرهم بعد تراكم الديون وفوائد القروض عليهم وغرامات التأخير، وهو ما يهدد مستقبل القطاع الزراعي في مصر.

وكشف عن أن عدد الفلاحين المتعثرين والعاجزين عن سداد القروض نحو 470 ألف مزارع بينهم 140 ألفًا قد يدخلون السجن؛ استصدر البنك ضدهم أحكامًا قضائية.

وأكد النائب خالد عبدالمنعم مجاهد، عضو مجلس النواب، أن بنك التنمية والائتمان الزراعى، تحول من بنك يخدم الفلاح بمنحه قروضًا بفائدة بسيطة، لبنك استثمارى يعطيهم القروض بفائدة مركبة، ليصبح سيفًا مسلطًا على رقاب الفلاحين، فعجزوا عن سداد ديونهم وصاروا مهددين بالحبس وتشريد أسرهم.

وشدد على أن الفلاحين المتعثرين يعانون أشد المعاناة، ولا يشعر بهم أحد ولا يسمعون سوى كلام معسول ووعودة غير قابلة للتنفيذ على أرض الواقع، لافتًا إلى أن الفلاح أساس أي تنمية، وبدون تقديم التسهيلات والتيسيرات اللازمة له، لن نتحرك خطوة للأمام.