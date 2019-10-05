أخبار مصر | "القوى العاملة" تتابع وحدة التدريب المتنقلة بالدقهلية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "القوى العاملة" تتابع وحدة التدريب المتنقلة بالدقهلية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تتابع وزارة القوى العاملة من خلال الوحدة المركزية بالوزارة والمسئولة عن وحدات التدريب المتنقلة التي تم إطلاق المرحلة الأولى منها في الأيام الماضية في أربع محافظات وهى الفيوم، الدقهلية، سوهاج، الوادي الجديد، بالمتابعة سير عملية التدريب على مهن الخياطة والتفصيل، والسباكة والتركيبات الكهرباء، وذلك في إطار مبادرة "مهنتك..مستقبلك" والتي تأتي تنفيذا لمبادرة رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي "حياة كريمة".

وتلقى محمد سعفان وزير القوى العاملة، تقريرا من مديرية القوى العاملة بالدقهلية أشارت فيه إلى تفاعل المتدربين من الشباب والفتيات بوحدة التدريب المتنقلة بقرية شها مركز المنصورة، حيث يتم تدريب 15 سيدة على مهنة الخياطة والتفصيل لمدة شهر، وتدريب ١٥ متدربًا على مهنة السباكة لمدة أٍسبوعين، وانه تم إختيار المتدربين والمتدربات الأكثر احتياجا من خلال قاعدة بيانات لراغبي التدريب بالمحافظة، وذلك حتى تصل المبادرة لمن يستحقها.

وقال سعفان إن مبادرة "مهنتك مستقبلك"، تهدف إلى نقل الفكر التدريبي للمواطن في محل سكنه، الأمر الذي سيعود عليه بالنفع الكبير والانطلاق نحو مستقبل أفضل له ولأسرته، وتقديم خدمة جليلة للمجتمع والدولة المصرية، برفع أسهم الاقتصاد وزيادة الإنتاج المصري، باعتبار أن التدريب الجيد هو السبيل الأفضل للتشغيل الأمثل، ومما يسهم في توفير حياة كريمة لهم.

وأشار الوزير أنه جاري تطوير المرحلة الثانية من الوحدات المتنقلة، وإعادة تأهيلها بالجهود الذاتية للوزارة بأيدي عمالها في الورشة الخاصة والتابعة لها بأدواتهم ومعداتهم، حتى يتم إطلاقها بمحافظات أخرى.