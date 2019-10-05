أخبار مصر | برلماني: نصر أكتوبر كان وسيظل علامة مضيئة في سجل الانتصارات المصرية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر برلماني: نصر أكتوبر كان وسيظل علامة مضيئة في سجل الانتصارات المصرية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال النائب محمد عبدالله زين الدين، وكيل لجنة النقل بمجلس النواب، إننا حققنا أعظم انتصارات الأمة العربية فى تاريخها الحديث في أكتوبر، حيث جسد أصالة شعب مصر وقواته المسلحة وعظمة ولائهم للوطن، فقد أعاد أبناء مصر أمام أعين الجميع تشكيل خريطة القوى فى العالم، وأصبح الانتصار نقطة تحول كبرى فى التاريخ، وأكدوا أنه لا يوجد مستحيل متى ما توافرت العزيمة الصلبة والإرادة القوية الى جانب التخطيط العلمى والفكر الخلاق وهذا ما اثبتته تجربة عبور المانع المائي بتعقيداته وكارثيته واقتحام خط بارليف بتحصيناته المعقدة.

وأضاف زين الدين، أن نصر أكتوبر كان وسيظل علامة مضيئة في سجل الانتصارات المصرية، وعنوانا للتضامن العربي، حيث توحدت الامة العربية على نحو غير مسبوق وتجسد ذلك في المشاركات العربية الرمزية في صفوف المقاتلين على الجبهتين المصرية والسورية واستخدام سلاح النفط الى جانب تفاعل الشعوب العربية معنويًا وماديًا مع حملات دعم المجهود الحربي وتزامن ذلك كله مع وحدة الموقف العربي في ساحات النضال السياسي والدبلوماسي.

وأشار النائب محمد عبدالله زين الدين، وكيل لجنة النقل بمجلس النواب، إلى أن حرب أكتوبر استطاعت أن تحطم نظرية الأمن الاسرائيلي وأن تهدر نظرية الحرب الوقائية، ونجحت في خداع أحدث وسائل المخابرات، لذلك حفرت هذه الحرب مكانة بارزة في ذاكرة التاريخ العسكرى، وأصبحت نقطة تحول حاسمة فى تاريخ العلاقات الدولية، وحفلت حرب اكتوبر بالدروس والعبر في مقدمتها أن الاحتلال لا يمكن أن يدوم، وأن القوة لا تفرض أمرًا واقعًا، وأن الانسحاب من الأراضي التي احتلت في العام 1967 هو أساس أية تسوية عادلة وشاملة في الشرق الأوسط كما تؤكد ذلك قرارات الأمم المتحدة.