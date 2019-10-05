أخبار مصر | برلماني: حرب أكتوبر أكدت استحالة سياسة فرض الأمر الواقع

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر برلماني: حرب أكتوبر أكدت استحالة سياسة فرض الأمر الواقع والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال النائب فايز بركات، عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، إن حرب أكتوبر مثلت سيمفونية رائعة اشترك فيها 100 ألف مقاتل كان لكل واحد منهم دوره وكانت دليلًا حيًا على قدرة الإنجاز للتخطيط الجيد والإعداد الكافي والتجهيز النفسى والمعنوى واتخاذ القرار الصحيح فى الوقت السليم تحت مظلة المفاجأة واستخدام أساليب الخداع التعبوى والتكتيكى والاستراتيجي.

وأكد بركات، أن القيادة السياسية أثبتت للعالم أجمع قدرة المصريين على إنجاز عمل جسور، يستند إلى شجاعة القرار، ودقة الإعداد والتخطيط، وبسالة الأداء والتنفيذ، مما أكد للجميع أن الشعب ضرب أروع صور البطولة ووقف إلى جوار قواته المسلحة، مُشيرًا إلى أن حرب أكتوبر أكدت استحالة سياسة فرض الأمر الواقع، واستحالة إجبار شعوب المنطقة، كما أثبتت أيضًا أن الأمن الحقيقي لا يضمنه التوسع الجغرافي علي حساب الآخرين، ولذلك تنبه العالم إلى ضرورة إيجاد حل للصراع العربي الإسرائيلي.

وتابع النائب فايز بركات، عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب،:"كان من أبرز نتائج تلك الحرب رفع شعار المفاوضات وليس السلاح، كما أزيلت كثير من العقائد، والنظريات لدى العسكريين، وخبراء الاستراتيجية القومية في العالم، ودفعت الخبراء والمتخصصين شرقا وغربا إلى إعادة حساباتهم على الأسس التى رسختها حرب أكتوبر، سواء فيما يتعلق بفن القتال واستخدام السلاح، أو فيما يختص بتكنولوجيا التسليح وتصميم الأسلحة والمعدات".

وأضاف النائب فايز بركات، أن في ظل الظروف الدقيقة والحساسة التي يمر بها الوطن علينا أن نستلهم روح أكتوبر التي تجذرت في الوعي والذاكرة والضمير الوطنى، علينا أن نتحلى بروح الفريق الواحد التي سادت كل مراحل الإعداد للحرب بين الجنود والقادة والتى كانت العامل الحاسم فى تجاوز الصعاب والعراقيل بأقل قدر من الخسائر.