محافظ الفيوم يستقبل البرنامج الرئاسي لتأهيل وفدًا من البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب الافريقى للقيادة

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار استقبل اللواء عصام سعد، محافظ الفيوم، صباح اليوم السبت، وفدًا، من المتدربين بالبرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب الأفريقى للقيادة «APLP» التابع للأكاديمية الوطنية للتدريب ، برئاسة الأستاذ أحمد الحنبلى رئيس فريق التدريب بالأكاديمية وعددهم 100 متدرب إفريقى.

يذكر أن الدورات التدريبية لتأهيل الشباب الأفريقى تعقد تنفيذاً لتوجيهات السيد عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية و تزامناً مع رئاسة مصر للاتحاد الأفريقى .

وأعرب المحافظ عن سعادته البالغة باللقاء ودعا الشباب على تنفيذ ذلك البرنامج لأنه سيسهم فى مساعدتهم واستفادتهم لأن يكونوا قيادات بارزة فى بلادهم، وأشاد بالتنظيم والتنفيذ للبرنامج فى مصر التى تتمتع بالأمن والأمان والاستقرار، وأكد أن مصر هى إفريقيا و إفريقيا هى مصر ومحافظة الفيوم تعد كإقليم حيوي لمصر الصغرى نظراً لما تتمتع به من بيئات زراعية و صحراوية وصناعية وتجارية وسياحية متعددة ، فإنها تحرص دائماً بكافة قياداتها على العمل على المستوى المحلي والقومي والدولى ،مُشيراً إلى أهمية التكاتف والعمل معاً لأن القارة غنية بكافة الموارد التي تحتاج إلى سواعد الشباب وتنميتها والعمل على الإستثمار الأمثل لها فى كافة المجالات، لتحقيق التنمية المستدامة كقيادات واعدة بالمستقبل

كما تناول اللقاء عرض فيلم تسجيلى عن محافظة الفيوم ومشاهدة الآثار اليونانية والإسلامية والرومانية والفرعونية ومعالمها السياحية المتعددة والمتميزة التى تتمتع بها على خريطة السياحة العالمية .

وفى نهاية اللقاء قام المحافظ بالرد على أسئلة الشباب وأكد على أهمية المساهمة والمشاركة بالتنمية في المستقبل باعتبار أننا شعوب واحدة لإفريقيا بصفة عامة وأن هناك أهمية لبذل الجهد لرفع شأن البلاد التى ننتمى إليها جميعا لأننا نعيش على أرض واحدة وعالم واحد.

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