شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مجلس القضاء الأعلى يهنئ الرئيس بانتصارات أكتوبر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

بعث المستشار عبدالله عصر، رئيس محكمة النقض ورئيس مجلس القضاء الأعلى، أمس، ببرقية تهئنة للرئيس عبدالفتاح السيسى، بمناسبة ذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة.

وقال «عصر»، في برقيته: «إن هذا الانتصار العظيم سيظل رمزًا للفخر، والاعتزاز بتلك الذكرى الخالدة، وبرجال القوات المسلحة المصرية البواسل»، متمنيًا لشعب مصر العظيم دوام الرقى، ولرئيس الجمهورية دوام الصحة والتوفيق، داعين الله أن يعيد هذه المناسبة على مصرنا الحبيبة دومًا بالاستقرار والتقدم والرقي.