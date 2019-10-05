شكرا لقرائتكم خبر عن أهالى«حدائق أكتوبر» يحتفلون بذكرى النصر بأول ماراثون رياضي لهم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

في شكل جديد لإحتفالات نصر أكتوبر المجيد، وتحت عنوان «الرياضة للجميع»، ينطلق أول ماراثون رياضى، والذي سيقام بمدينة حدائق أكتوبر، غدا، تزامنا مع احتفالات أكتوبر، بعدد 1000 مشترك من مختلف الأعمار، ومن الجنسين، وذلك بالتنسيق مع وزارة الشباب والرياضة، وجمعية كنوز وينابيع الخير، واستضافه جهاز المدينة.

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ينطلق الماراثون في تمام الساعة الخامسة مساء يوم الأحد، على أن يكون حضور المتسابقين من الساعة ٤ عصرا، وينطلق من عند الصالة المغطاة بطريق زويل، وحتى مبنى جهاز حدائق أكتوبر (ذهاب فقط).

وأكد د. «محمد نجم»، صاحب الفكرة، ورئيس مجلس إدارة جمعية كنوز وينابيع الخير، أنه تم رصد جوائز للفائزين. كما أكد حرص الأهالى على الإشتراك لأنفسهم ولأبنائهم، قبل أن يتم غلق باب التسجيل، وهو يوم الأربعاء الموافق ٢ من أكتوبر خاصة وأنه متاح للجميع، دون تحديد سن معين أو جنس. بل لكل من هو قادر على الجرى والمشاركة.

وأضاف د. «نجم» أنه سيتم تأمين الماراثون من قبل الجهاز والأمن العام والمرور، مع توافر لعربات الإسعاف والمطافئ، لسرعة التصرف، حال حدوث لا قدر الله أي مكروه. وبعد نهاية الماراثون، سيتم التحرك إلى ملعب منطقة ال ٢٤٧، لحضور باقي فاعليات الإحتفالية وتوزيع الجوائز على الفائزين. التي تتراوح بين الدروع وشهادات التقدير.