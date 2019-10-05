شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق مهرجان «جولدن شيف الدولي» للطهاة الخميس المقبل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استعدت مدينة الغردقة، لبدء فعاليات الدورة الثالثة لمهرجان جولدن شيف الدولي للطهاة، في الفترة من 10 إلى 14 أكتوبر الجاري، بأحد فنادق الغردقة بمشاركة 10 دول عربية وأجنبية.

وأعلنت نيفين أبوزيد، رئيس المهرجان، عن مشاركة نادي الطهاة الفلسطيني من دولة فلسطين برئاسة الشيف نديم ملحم والجمعية المغربية لفنون الطبخ من المملكة بالمغرب، برئاسة الشيف عمر البصيري ومجتمع تطوير طهاة المملكة العربية السعودية عن دوله السعودية برئاسة الشيف سلطان السهلي.

وحول فكرة المهرجان، ذكرت أن مهنة الطهي من المهن الهامة التي لم تأخذ ما تستحق من اهتمام في الوطن العربي، وأن تجميع الشيفات من العرب والأجانب يساعد على تبادل الخبرات وتطويرها، وبناء جيل من الطهاة المتميزين.