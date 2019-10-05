شكرا لقرائتكم خبر عن بعد خفض سعر البنزين.. «الغرف التجارية» يتضامن مع الحكومة لخفض أسعار السلع والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الاتحاد العام للغرف التجارية، برئاسة المهندس إبراهيم العربي، رئيس غرفة القاهرة، أن الاتحاد يسير جنبًا إلى جنب مع الحكومة، لدعم المواطنين.

وقال المهندس إبراهيم العربي، في بيان عن مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية، إن هناك تكاتفا وتضامنا كبيرا من منتسبي الغرف التجارية بالمحافظات المختلفة، لخفض أسعار السلع لدعم المواطنين، بعد خفض سعر البنزين.

وناشد «العربي» منتسبي الغرف التجارية بالتنازل عن جزء من هامش الربح، مشيدًا بالدور الذي يقوم به منتسبو الغرف التجارية بالمحافظات، من أجل ضبط السوق.