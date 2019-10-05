شكرا لقرائتكم خبر عن الآلاف يشيعون جنازة الكاتب الصحفي سليمان الحكيم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شيع الآلاف من أبناء محافظة الإسماعيلية، السبت، جثمان الكاتب الكبير سليمان الحكيم، بمسقط رأسه بقرية فنارة التابعة لمركز مدينة فايد، وسط أجواء من الحزن. وشيعت الجنازة بمسجد الجمعية الشرعية بمنطقة فنارة، وتقدمها عدد من القيادات التنفيذية والشعبية بمحافظة الإسماعيلية وجموع الصحفيين بالمحافظة، وعدد من أعضاء نقابة الصحفيين.

وتوافد الآلاف من المواطنين على سرادق العزاء المقام بمنزله الواقع بمدينة فايد على البحيرات المرة، بمحافظة الإسماعيلية لتقديم واجب العزاء. وكان الكاتب الكبير توفى فجر السبت بعد صراع مع المرض استمر نحو عام.