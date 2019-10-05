شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جامعة جنوب الوادي يهنئ السيسي بذكرى نصر أكتوبر والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أرسل الدكتور يوسف الغرباوي، رئيس جامعة جنوب الوادي، برقية تهنئة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي للتهنئة بالذكرى السادسة والأربعين لنصر أكتوبر العظيم، معتبرًا أنها محطة فارقة في تاريخ الوطن.
وقال رئيس جامعة جنوب الوادي، خلال البرقية، إن يوم السادس من أكتوبر سيظل رمزاً لبطولات قواتنا المسلحة الباسلة التي خاضت ومازالت أشرس المعارك لتحرير الوطن والحفاظ على أراضيه ودفع مسيرته نحو التقدم والنماء.
وأضاف: «سيظل هذا الانتصار مبعثاً للفخر والاعتزاز ببطولات درع الوطن وسيفه رجال القوات المسلحة الذين أعلوا قيم التضحية والعطاء وقدموا أرواحهم فداءً للوطن».
وقال «غرباوي» إن جموع أطياف الشعب المصري تقف على قلب رجل واحد خلف القيادة السياسية الحكيمة وقواتنا المسلحة وشرطتنا الباسلة مستلهمة روح نصر أكتوبر العظيم لمواصلة الحرب على الإرهاب الأسود لاستئصال جذور جماعات الشر التي تحاول العبث بأمن واستقرار مصرنا العزيزة.
وأضاف: «ستظل جامعة جنوب الوادي تؤدي رسالتها نحو الاستثمار في العقول ونشر التوعية بين طلابها لمحاربة الشائعات والتوعية بمخاطر حروب الجيل الرابع»، مؤكداً أن الجامعة ستظل حاضنة للمجتمع المحيط لتحقيق التنمية المستدامة تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى.
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