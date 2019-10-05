شكرا لقرائتكم خبر عن شركة التعمير والإسكان: نسبة توصيل الصرف الصحى للقرى وصلت 40% بزيادة 25% والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد اللواء سيد العشرى، رئيس شركة التعمير والإسكان للمرافق، أن الحكومة استطاعت تنفيذ مشروعات صرف صحى داخل القرى، خلال 4 سنوات بنسبة تخطت ما تم تنفيذه خلال الـ20 سنة الماضية، لافتا إلى أن نسبة الصرف الصحى داخل القرى وصلت لـ40% بدلا من 15%، بزيادة وصلت لـ25%.

وأكد اللواء سيد العشرى، فى بيان له أن ما يبذل حاليا من مشروعات مياه وصرف داخل مختلف المحافظات يعد جهد غير مسبوق فى تاريخ مصر، لافتا إلى أن الحكومة تعد مشروعات المياه والصرف من المشروعات القومية وتولى لها عناية كبيرة.

Advertisements

وفيما يتعلق بنسبة توصيل الصرف للمدن والمراكز، قال اللواء سيد العشرى، أن نسبة توصيل الصرف للمدن وصلت لـ90% بدلا من 50%، لافتا إلى انه لأول مرة يكون هناك مخطط للصرف الصحى يسير بالتوازى مع مخطط المياه داخل المحافظات والقرى والمراكز.

من ناحية أخرى، قال العشرى، إن تكلفة نقل المياه للمحافظات الحدودية، يفوق بكثير تكلفة إنشاء محطات تحلية المياه، لافتا إلى أن هناك اتجاها كبيرا لدى الحكومة حاليا بتنفيذ أكبر عدد ممكن من محطات التحلية وذلك للاستفادة من مياه البحر، ومحاولة لترشيد استهلاك مياه النيل، والاستفادة منه فى محافظات الوادى والدلتا.

وأوضح رئيس شركة التعمير والإسكان للمرافق، أن الدولة أصبحت تستخدم التكنولوجيا الحديثة فى معالجة مياه الصرف، وأصبحت تتوسع حاليا بصورة كبيرة فى إنشاء محطات المعالجة الثلاثية، من أجل إعادة استخدام مياه الصرف فى أعمال الزراعة مرة أخرى.