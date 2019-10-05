شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. تقرير يكشف انهيار الاقتصاد القطرى بسبب دعم الدوحة للإرهاب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استمرار للانهيار الاقتصادى الذى تشهده قطر، بسبب سياسات النظام الحاكم الخاطئة في التعامل مع الملف الاقتصادى، وتمويل الجماعات الإرهابية، طوال الفترة الماضية، وفى تقرير لموقع "مباشر قطر" ، كشف فيه ما يشهده الاقتصاد القطرى من انكماش وزيادة الديون التى تشهدها الدوحة، بسبب ما يقوم به نظام الحمدين من صرف أموال على الإرهاب فى المنطقة.

ورصد التقرير، أن حالة الاقتصاد فى الدوحة، تثير الكثير من التساؤلات بسبب ما تشهده حالة من انخفاض مستمرة، وذلك طبقا للتقارير العالمية الصادرة عن وضع الاقتصاد القطرى حاليا.

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