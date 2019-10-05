الإعلان عن وظائف شاغرة بمنطقة سوهاج الأزهرية بصفة مؤقتة.. اعرف التفاصيل

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت إدارة التنسيق بمنطقة سوهاج الأزهرية عن وظيفة (مدير إدارة) لإدارات "المكتبات والجلاوية والمنشاة "، وذلك بصفة مؤقتة لحين استكمال الإجراءات. مدير إدارة المكتبات أن يكون من المجموعة النوعية لوظائف التعليم والدعوة وذلك طبقاً لبطاقة الوصف الوظيفى وتطبيقاً لقانون 156 لسنة 2007م الخاص بكادر المعلمين وقانون 7 لسنة 2013 م ولائحته التنفيذية شرط أن يكون من : - وظائف المعلمين وما يقابلها (معلم اول ا بأقدمية سنتين – معلم خبير – كبير معلمين ) مؤهل عال (تربوى - مناسب) مسكن على وظائف اخصائى مكتبات . الحصول على تقرير تقويم أداء بمرتبة فوق متوسط (75 إلى أقل من 90درجة) على الأقل فى العامين السابقين للترقية . ألا يكون قد وقع عليه جزاء بالخصم (10) أيام خلال عام الترشح للوظيفة أو الجزاء بالإبعاد عن الأعمال الإشرافية و القيادية أو تم إحالته إلى المحكمة الجنائية أو المحكمة التأديبية . بيان حالة (كمبيوتر – يدوي) مختوم ومعتمد من الإدارة التابع لها . طلب باسم السيد صاحب الفضيلة / مدير الإدارة المركزية لمنطقة سوهاج الأزهرية معتمد ومختوم من الإدارة التابع لها . على أن تقدم الطلبات لإدارة التنسيق بالمنطقة خلال عشرة أيام من تاريخ الإعلان فى 3/10/2019م . وبالنسبة لـ"مدير إدارتى الجلاوية والمنشاة" وذكرت إدارة التنسيق بالمنطقة أن شروط التقدم للإعلان هى:وبالنسبة لـ"مدير إدارتى الجلاوية والمنشاة" أن يكون من المجموعة النوعية لوظائف التعليم والدعوة وذلك طبقاً لبطاقة الوصف الوظيفى وتطبيقاً لقانون 156 لسنة 2007م الخاص بكادر المعلمين وقانون 7 لسنة 2013 م ولائحته التنفيذية شرط أن يكون من: - وظائف المعلمين وما يقابلها "معلم اول ا بأقدمية سنتين – معلم خبير – كبير معلمين " مؤهل عال "تربوى - مناسب " الحصول على تقرير تقويم أداء بمرتبة فوق متوسط (75 إلى أقل من 90درجة) على الأقل فى العامين السابقين للترقية . ألا يكون قد وقع عليه جزاء بالخصم (10) أيام خلال عام الترشح للوظيفة أو الجزاء بالإبعاد عن الأعمال الإشرافية و القيادية أو تم إحالته إلى المحكمة الجنائية أو المحكمة التأديبية . بيان حالة (كمبيوتر – يدوي) مختوم ومعتمد من الإدارة التابع لها . طلب باسم السيد صاحب الفضيلة / مدير الإدارة المركزية لمنطقة سوهاج الأزهرية معتمد ومختوم من الإدارة التابع لها . على أن تقدم الطلبات لإدارة التنسيق بالمنطقة خلال عشرة أيام من تاريخ الإعلان فى 3/10/2019م . Advertisements

مدير المنشأة

مدير الجلاوية

مدير المكتبات

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