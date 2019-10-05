شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد الإماراتية: إقبال المواطنين للتصويت بانتخابات المجلس الوطنى الاتحادى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ذكرت صحيفة الاتحاد الإماراتية، أن المراكز الانتخابية على مستوى دولة الإمارات العربية تشهد إقبالاً لافتاً من الناخبين، للتصويت على انتخابات المجلس الوطنى الاتحادى منذ بدء عملية الاقتراع صباح اليوم، الأحد.

وبحسب الصحيفة، يعكس الإقبال الوعي والمسئولية الوطنية لدى المواطنين بأهمية المشاركة السياسية والعمل البرلماني في الإمارات والتي تظهر بشكل واضح من خلال التفاعل الكبير الذي تبرزه فئات المجتمع لاسيما المرأة والشباب وأصحاب الهمم في المشاركة الفاعلة بالعملية الانتخابية.

وتتواصل عملية التصويت فى انتخابات المجلس الوطني الاتحادي بالإمارات فى 39 مركزاً انتخابياً، بعد انطلاقها فى الساعة الـ 8 صباحا بتوقيت المحلى للإمارات.

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وتنتهي عملية التصويت، في تمام الساعة الـ 8 مساء، حيث يتم بعد الانتهاء من عمليات التصويت إغلاق المراكز وإعلان نتائج الفرز الأولية لعمليات التصويت والقائمة الأولية للفائزين بانتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2019.

وتشهد الدورة الرابعة من المجلس، تطبيق قرار رئيس الدولة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان الخاص برفع نسبة تمثيل المرأة في المجلس الوطني الاتحادي إلى 50%.

وحرصت اللجنة الوطنية للانتخابات على توفير جميع الإمكانات التي تؤمن أعلى معايير الدقة والشفافية والنزاهة للعملية الانتخابية، وبما يضمن في الوقت ذاته سير أفضل لجميع مجريات عمليات التصويت في اليوم الانتخابي.

وأوضحت اللجنة الوطنية للانتخابات أنه يمكن للناخبين التصويت باستخدام بطاقة الهوية ولو كانت منتهية الصلاحية حيث سيتمكن الجهاز الإلكتروني من قراءتها، كما يمكن كذلك للناخب أن يصوت في حال كانت هويته قيد التجديد أو أنها مفقودة ولديه وثيقة رسمية تثبت ذلك، منوهة بأن هذه الإجراءات تأتي ضمن حرص اللجنة على ضمان ممارسة الحق الانتخابي لجميع أعضاء الهيئات الانتخابية.