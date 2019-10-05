شكرا لقرائتكم خبر عن تشييع جنازة المستشار أمين المهدى بحضور وكيل مجلس النواب ورئيس مجلس الدولة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أقيمت منذ قليل، جنازة المستشار محمد أمين المهدى، رئيس مجلس الدولة الأسبق، وزير العدالة الانتقالية الأسبق، والقاضى بالمحكمة الجنائية الدولية ليوغسلافيا السابقة، عقب صلاة الظهر من مسجد السيدة نفيسة، والذى توفى صباح يوم الاحد الماضى، عن عمر يناهز 83 عاما.

وحضر الجنازة السيد الشريف وكيل مجلس النواب، والمستشار محمد حسام الدين رئيس مجلس الدولة، والأمين العام لمجلس الدولة، وأعضاء المجلس الخاص لمجلس الدولة، ورؤساء المحاكم الإدارية التأديبية بمجلس الدولة، والمستشار محمود فوزى الأمين العام لمجلس النواب، وعدد كبير من نواب البرلمان، وأعضاء الهيئات القضائية.

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وتولى المهدى رئاسة مجلس الدولة والمحكمة الادارية العليا فى الفترة من أول أكتوبر 2000 وحتى نهاية سبتمبر 2001، وتميزت أحكامه بالجرأة والقوة الفنية وإحكام الصياغة، اختير بعدها عضوا بالمحكمة الجنائية الدولية ليوغسلافيا السابقة.

وشغل منصب عضو اللجنة الاستشارية العليا لمركز القاهرة الإقليمى للتحكيم التجارى الدولى، بالإضافة إلى عضوية اللجنة القومية للتحقيق وتقصى الحقائق فى شأن أحداث ثورة 25 يناير 2011، كما صدر قرار رئيس مجلس الوزراء بتعيينه عضوا المجلس القومى لحقوق الإنسان.