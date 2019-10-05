انتظام صرف الخبز بالكروت الذكية للمواطنين بعد تفعيل شبكة الاتصالات

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد عبد الله غراب رئيس الشعبة العامة للمخابز انتظام صرف الخبز للمواطنين بالكروت الذكية بعد تفعيل شبكة الاتصالات الخاصة بمنظومة صرف الخبز.

ولفت غراب، لـ"الخليج 365"، إلى أنه يتم إنتاج من 250 إلى 270 مليون رغيف يوميا للمواطنين فى مختلف المحافظات.

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كانت وزارة التموين والتجارة الداخلية، قد أعلنت الخميس الماضى، عن أنه نظرا لوجود عطل فى شبكة الاتصالات الخاصة بالبطاقات التموينية وتوزيع الخبز فإن الوزارة تعتذر لكل المواطنين وأصحاب المخابز، وجارى اتخاذ اللازم من الناحية الفنية لإعادة النظام للعمل الطبيعى.

وفى هذه الفترة تم اتخاذ الإجراءات، حيث يتم صرف الخبز للمواطنين فى حالة تعذر الصرف بالبطاقة الذكية من خلال كشف ورقي ويتم تسجيل رقم البطاقة التموينية وعدد الأرغفة واعتماده من مكتب التموين بعد الصرف ويسمح للمواطنين بترك البطاقة التموينية لدى المخبز دون تحمل المواطنين أو أصحاب المخابز أى مسئولية خلال فترة العطل.

وناشدت وزارة التموين جميع المواطنين وأصحاب المخابز بالتعاون لحسن أداء الخدمة لحين إعادة شبكة الاتصالات للعمل الطبيعي والوزارة على تواصل مع وزارة الاتصالات والشركات العاملة فى الاتصالات وكذلك الشركات العاملة فى توزيع الخبز لحل المشكلة فى أقرب وقت لافته إلى أن كافة المخابز قامت بالعمل اليومى لإنتاج وتوزيع الخبز على المواطنين وتم زيادة ساعات العمل للمخابز حتى الثامنة مساء مع وجود بعض المخابز تعمل حتى الساعة الحادية عشر مساء.