شكرا لقرائتكم خبر عن وكالة إيطالية تبرز تخفيض أسعار الوقود لأول مرة فى مصر بعد تراجعه عالميا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أبرزت وكالة نوفا الإيطالية أمس الجمعة، قرار لجنة التسعير التلقائى للمنتجات البترولية بمصر بخفض أسعار الوقود لأول مرة منذ بدء برنامج الإصلاح الاقتصادى فى نوفمبر 2016 ضمن آلية التسعير التلقائى، وذلك بعد تراجع سعره عالميا.

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وأفادت الوكالة، أن لجنة التسعير التلقائى، التى استحدثتها مصر مطلع العام الجارى، قررت خفض منتجات البنزين بأنواعه الثلاثة فى السوق المحلية بـ 25 قرشًا للتر ليصبح 6.5 جنيه لبنزين 80 و7.75 جنيه لبنزين 92، و8.75 لبنزين 95، وخفض سعر طن المازوت للاستخدامات الصناعية بـ250 جنيهًا ليصبح بـ 4250 جنيهًا، مشيرة إلى أن القرار دخل بالفعل حيز التنفيذ الساعة 12 من صباح أمس الجمعة.

وأشارت الوكالة، إلى أن اللجنة التى تراجع أسعار المنتجات البترولية كل 3 أشهر، اتخذت القرار بناءا على انخفاض سعر برميل برنت فى السوق العالمية خلال الفترة من يوليو إلى سبتمبر 2019 ليبلغ فى المتوسط نحو 62 دولارا للبرميل، وانخفاض قيمة الدولار أمام الجنيه لتحقق فى المتوسط نحو 16.60 جنيه للدولار خلال نفس الفترة.