شكرا لقرائتكم خبر عن إخلاء سبيل 4 أفراد أمن بنادى وادى دجلة فى واقعة غرق طفلة داخل بحيرة صناعية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أمرت نيابة المعادى، برئاسة المستشار تامر عاشور، بإخلاء سبيل 4 أفراد امن نادى وادى دجلة بكفالة ألف جنيه، ووجهت لهم النيابة تهمة القتل الخطأ والإهمال فى غرق طفلة داخل بحيرة صناعية.

وكشفت تحقيقات النيابة، أن المتهمين أفراد أمن نادى وادى دجلة كانوا مسئولين عن تأمين البحيرة الصناعية، ولم يتواجدوا فى أماكن عملهم فى النادى وقت وقوع الحادث .

البداية بتلقى شرطة النجدة، بلاغا بغرق طفلة تبلغ من العمر سنة و8 أشهر داخل بحيرة صناعية فى نادى وادى دجلة بالمعادى، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة، وتبين من التحريات والتحقيقات، أن الطفلة غافلت أسرتها ودلفت إلى البحيرة الصناعية ولم يتواجد أفراد الأمن على البحيرة.

وأضافت التحريات، أن جثة الطفلة طفت على سطح المياه، وتم استخراجها، وتم تحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.