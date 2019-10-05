شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس نادى القضاة يهنئ الرئيس السيسي بذكرى نصر أكتوبر الـ46 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أرسل المستشار محمد عبد المحسن رئيس مجلس إدارة نادى القضاة برقية تهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسى بمناسبة ذكرى الاحتفال بانتصارات حرب السادس من أكتوبر. وقال المستشار رضا محمود السيد المتحدث الرسمى باسم النادى، إن البرقية جاء فيها، "تطل علينا الذكرى السادسة والأربعين من حرب السادس من أكتوبر لتعيد لنا ذكريات الفخر والعزة نستحضر بتفاصيلها كل معانى الانتماء للوطن الغالى ونستشرف بضيائها لمستقبل مشرق قائم على أساس من التخطيط السليم والعمل الجاد، استردت فيها مصر والأمة العربية كرامتها وجسدت فيها العسكرية المصرية أروع الدروس فى المسؤولية والتنظيم والتوظيف الجيد للإمكانيات المتاحة، وقدم فيها رجالنا من القوات المسلحة ملحمة فريدة فى البطولة والفداء سطرها بأحرف من نور شهداء مصر الأبرار الذين روت دمائهم الزكية أرض سيناء الحبيبة من أجل استعادة الأرض واسترداد الحق، وإذ ننتهز هذه المناسبة العظيمة لنهنئ فخامتكم وقواتنا المسلحة الباسلة والشعب المصرى العظيم بهذه الذكرى الخالدة التى ستبقى شاخصة أمد الدهر على أعظم انتصارات الأمة العربية فى تاريخها الحديث".

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