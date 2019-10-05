شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. الجزيرة منبر الجماعات الإرهابية.. كيف فتحت أبوابها لرموز التطرف؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - منذ نشأتها، وتعد قناة الجزيرة القطرية منبرا قويا للجماعات الإرهابية المتطرفة على اختلاف الأسماء التى تطلق عليها، مثل تنظيم القاعدة أو تنظيم داعش وغيرها من التنظيمات الإرهابية، التى فتحت أبوابها لرموز هذه التنظيمات، وذلك وفق تقرير عرضته قناة "اكسترا نيوز".

ومن أبرز الأمثلة على استضافة قنوات الجزيرة للعناصر الإرهابية، حسين محمد حسين، والذى أعلن على الهواء مباشرة البيعة للإرهابى أبو بكر البغدادى قائد تنظيم داعش، فضلا عن عرض تصريحات قادة الإرهاب داخل النشرات الإخبارية داخل القناة.

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وتعتمد قناة الجزيرة الإرهابية، على استخدام عبارة "تنظيم الدولة"، فى محاولة لإخفاء دعمها الواضح والصريح لهذا التنظيم الإرهابى والمتطرف بدلا من استخدام اسمه المتعارف عليها "داعش"، حيث تحاول القناة القطرية إضفاء المشروعية على التنظيم الإرهابى.

ووصل الأمر بقناة الجزيرة أن سياستها التحريرية لا تمنع عرض ضحايا الحروب والإرهاب والهدف دائما شحن عواطف الناس، لا تعارض التحريض المباشر على القتل، مثل تحريض القتل من الشيخ الاخوانى يوسف القرضاوى، وذلك وفق تقرير عرضته قناة "اكسترا نيوز".

وعلى شاشة قناة الجزيرة، تصدر فتاوى القتل والإعدام خارج القانون فضلا عن الإفتاء بجواز العمليات الانتحارية ضد المدنيين، وعلى شاشتها ظهر أسامة بن لادن مؤسس تنظيم القاعدة الإرهابى، وأيمن الظواهرى زعيم تنظيم القاعدة الإرهابى، وأبو حفص الموريتانى الرجل الثالث فى القاعدة، وأبو مصعب الزرقاى زعيم تنظيم القاعدة فى العراق، وأبو محمد الجولانى زعيم جبهة النصرة، وغيرهم من الرموز الإرهابية.