شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم لمعلمى مصر بمناسبة يوم المعلم العالمى: انتظروا أخبار سعيدة خلال أيام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور محمد عمر، نائب وزير التربية والتعليم لشئون المعلمين، إن اليوم السبت: "يحل علينا احتفاء العالم بأسره بالشخص الذى أرثى معالم الحضارة الشخص الذى يحمل رسالة مكافحة الإرهاب والعنصرية والتمييز، نحتفى بالشخص الذى يحتضن الإنسان منذ صغره إلى بلوغه ليغرس فيه معنى الخير والأمانة والثقة والحب والانتماء الخنوه وهو المعلم الذى لن توافيه الكلمات ولا الحروف مدى امتناننا له على ما قدمه ويقدمه للبشرية".

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وتابع نائب الوزير حديثه: "اليوم يوم مختلف وبشعار مختلف عن كل عام فاليوم أعلنت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "اليونسكو"، أنه سوف يُحتفى باليوم العالمي للمعلمين للعام 2019 بالمعلمين تحت شعار "المعلّمون الشباب: مستقبل مهنة التعليم".

وذكر عمر عبر صفحته الشخصية بفيس بوك: "لذلك خلال هذا الأسبوع سوف تعلن وزارة التربية والتعليم أخبار سعيدة للمعلمين الشباب الذين ننتظر ونعول عليهم الكثير خلال الثلاث أعوام القادمة للمشاركة فى أكبر مشروع ثقافى تنويرى تطلقه دولة خلال السنوات الماضية، فمصر تتغير للأفضل بفضل سواعد أبناءها الشرفاء وتحت قيادة حكيمة رشيدة تعمل من أجل وطن مختلف".