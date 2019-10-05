شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. حملات إزلة لأبنية مخالفة وإشغالات شرق مدينة نصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تابع اللواء مجدى الوصيف، رئيس حى شرق مدينه نصر بالقاهرة، أعمال إصلاح هبوط أرضى بشارع نبيل الوقاد مع احمد تيسير وتم التعامل مع الهبوط من قبل مدير الطرق بحى شرق مدينة نصر، كما تم دهان غرفة كهرباء وسور مقابر احمد تيسير .

وقال الوصيف، إنه جارى استكمال أعمال التطوير ورفع كفاءة بمنطقة صقر قريش بالحى العاشر والتى تشمل النظافة وتجريد الأتربة وتقليم وتهذيب الأشجار بالجزيرة رقم 4 بشارع صقر قريش.

وأضاف رئيس حى شرق مدينه نصر بالقاهرة، أنه تم رفع الإشغالات وإزالة المخالفات بشارع محمد العشماوى الحى السابع، وتم إزالة حديد وسلاسل فى شارع خضر التونى حى شرق مدينة نصر، ازالة حديد وسلاسل فى شارع معز الدولة المنطقة السادسة، و شارع عبدالله بن طاهر المنطقة السادسة، و شارع عزت سلامة المنطقه السادسة .

كما تم تنفيذ قرارات الإزالة رقم 9496 لسنه 2016 والقرار رقم 460 لسنه 2017 الصادر من محافظ القاهرة وإيقاف الأعمال الصادر من مدير الإسكان الخاص بالقطعة 3 بلوك 42 بالمنطقة العاشرة والذى يقضى بإزالة الأدوار من الثانى حتى الخامس، كما تم إزالة 10 أعمدة خرسانية بمسطح 120 مترا شده خشبية من الدور السادس فوق الأرضى وإزالة إعلانات مخالفة بشارع الطيران حتى النفق و شارع المرغنى حتى مطلع كوبرى المرغنى .