شكرا لقرائتكم خبر عن أفرع المنظمة العالمية لخريجى الأزهر بالصومال وجزر القمر تنظم ندوات توعوية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقد فرع المنظمة العالمية لخريجى الأزهر بقرضوا بدولة الصومال حملة توعية لطلاب المعاهد الثانوية فى ارجاء مدينة جالكعيو وضواحيها بهدف تحفيز الطلاب على طلب العلم والتجنب من الوقوع فريسة للأفكار المتطرفة الدخيلة فى المجتمع، شارك فيها عدد 200 طالبًا وطالبة، كما تهدف الحملة إلى التوعية والتحذير من الأفكار الشاذة الدخيلة فى المجتمعات الإسلامية التى لا تمت إلى الإسلام بصلة وقد شارك فى هذه الحملة الشيخ جامع عبدى عينب - رئيس لجنة الدعوة للفرع.

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كما عقد فرع المنظمة بجزر القمر ندوة تحت عنوان "الأمن والعنف فى المنظور الإسلامى" بمدينة مرونى، بلغ عدد الحضور 200 شخص، ألقى الدكتور محمد مؤمن صادق،رئيس فرع المنظمة بجزر القمر فى الندوة بعض المحاور والتى تضمنت أن الأصل فى الإسلام هو الأمن والسلام والابتعاد ع​​ن كل عنف فكرى شخصى أو جماعى، أو ما يؤدى إلى العنف كالاستهزاء بأديان الآخرين أو التلاعب بمشاعرهم.

بالإضافة إلى مراعاة الدين الحنيف الذى يمشى مع الفكر الوسطى البعيد عن التطرف والإرهاب، تناول قضية التكفير وأكد على أن الذين يكفرون الناس بمجرد كونهم غير مسلمين أو مسلمين مخالفين لهم فى المذهب أو الفكر لا حق لهم فى ذلك لأن الكفر لا يطلق إلا على الذى علم الإسلام ثم رفضه، كما أكد على أن المنتحرين باسم الإسلام فالإسلام عنهم برئ.