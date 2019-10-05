شكرا لقرائتكم خبر عن "الصيادلة" تكرم أعضائها المبدعين فى أمسية أدبية بأرض نادى الشاطئ بالإسكندرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت الدكتورة سحر نبيه مقرر لجنة الثقافة والإبداع باتحاد الصيادلة العرب، إن اللجنة بالتعاون مع نقابة صيادلة الإسكندرية، نظمت أمسية إبداعية وحفل توقيع كتاب صلاة الإنسانية للصيدلى عاطف عتمان، بأرض نادى الشاطئ بسابا باشا، وعقبها حفل موسيقى وتكريم عدد من مبدعى الصيادلة، بحضور الدكتور على إبراهيم أمين عام اتحاد الصيادلة العرب، ونقيب صيادلة الإسكندرية الدكتور محمد أنسى.

وأوضحت سحر، خلال كلمتها، أن الفعالية تأتى فى إطار اهتمام لجنة الثقافة والإبداع باتحاد الصيادلة العرب، فى إبراز الصيادلة المُميزين فى مجالات متعددة، مشيرة إلى أنه شارك بالفعالية عددا من نقباء النقابات الفرعية وصيادلة من كافة المحافظات.

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وأشارت الى ان لجنة الثقافة والابداع باتحاد الصيادلة العرب احدثت طفرة غير مسبوقة فى رعاية مبدعى الصيادلة، وتصدير صورة الصيدلى الإنسان للمجتمع مما ينعكس على استعادة مكانته الطبيعية ليس فقط في مجال صحة الأجساد بل بالمساهمة في إثراء الحالة الثقافية والأديبة والفنية.