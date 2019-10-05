شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس قطاع التعليم بيوم المعلم العالمى: يجب رفع مهنة التعليم لأجل المجتمع والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قدم الدكتور رضا حجازى رئيس قطاع التعليم العام بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى التهنئة إلى المعلمين بمناسبة يوم المعلم العالمى.
وقال رئيس قطاع التعليم العام عبر صفحته الشخصية: أتقدم بالتهنئة لزملائى المعلمين بمناسبة يوم المعلم العالمى الذى يحتفل به العديد من دول العالم فى الخامس من أكتوبر سنويًا.
وتابع رئيس قطاع التعليم العام: "ليس من الممكن أن يكون هناك تعليم جيد بدون وجود معلمين مخلصين ومؤهلين، موضحا أنه يلفت اليوم العالمى للمعلمين هذا العام الانتباه إلى الحاجة الماسة لرفع مكانة مهنة التعليم ليس لأجل المعلمين والتلاميذ فحسب ولكن لأجل المجتمع والمستقبل ككل بما يمثل إقرار بالدور الذي يضطلع به المعلمون في بناء جيل قادر علي بناء مستقبل أوطانهم".
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