شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس قطاع التعليم بيوم المعلم العالمى: يجب رفع مهنة التعليم لأجل المجتمع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قدم الدكتور رضا حجازى رئيس قطاع التعليم العام بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى التهنئة إلى المعلمين بمناسبة يوم المعلم العالمى.

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وقال رئيس قطاع التعليم العام عبر صفحته الشخصية: أتقدم بالتهنئة لزملائى المعلمين بمناسبة يوم المعلم العالمى ‏الذى يحتفل به العديد من دول العالم فى الخامس من أكتوبر ‏سنويًا.

وتابع رئيس قطاع التعليم العام: "ليس من الممكن أن يكون هناك تعليم ‏جيد بدون وجود معلمين مخلصين ومؤهلين، موضحا أنه يلفت اليوم العالمى للمعلمين هذا العام الانتباه إلى الحاجة ‏الماسة لرفع مكانة مهنة التعليم ليس لأجل المعلمين والتلاميذ ‏فحسب ولكن لأجل المجتمع والمستقبل ككل بما يمثل إقرار بالدور ‏الذي يضطلع به المعلمون في بناء جيل قادر علي بناء مستقبل ‏أوطانهم".‏