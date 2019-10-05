شكرا لقرائتكم خبر عن مستشفى سعاد كفافى تعالج الحالات الحرجة بالمجان فى إطار واجب وطنى وإنسانى ومجتمعى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ـ إقبال شديد على الكشف المجانى لقافلة سعاد كفافى الطبية بالوادى الجديد وتحويل الحالات الحرجة لمستشفى الجامعة بـ 6 أكتوبر لاستكمال العلاج بالمجان

شهدت القافلة الطبية التى أطلقتها مستشفى سعاد كفافى إلى مدينة الداخلة تزامنا مع احتفالات محافظة الوادى الجديد بعيدها القومى وتحت رعاية خالد الطوخى رئيس مجلس أمناء جامعة مصر للعلوم والتكنولوجياً إقبال كبير من المواطنين فى كافة التخصصات، فى ظل حفاوة بالغة من جميع المواطنين واهتمام من المحافظ والقيادات التنفيذية بالمحافظة.

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كما سيتم التعامل مع الحالات الحرجة وخاصة التي تستلزم تدخلا جراحيا أو فحوصات دقيقة بشكل مختلف، وذلك بالقيام بتحويلها إلى مستشفى سعاد كفافى الجامعى بمدينة 6 أكتوبر من أجل استكمال مراحل العلاج، فى إطار التزام وطنى وإنسانى ومجتمعى تنتهجه جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، بهدف تقديم خدماتها الطبية إلى المرضى فى مختلف المحافظات، وهو التزام أخلاقى للجامعة ومستشفاها يجعلها دائماً قريبة من الفئات الأكثر احتياجاً مهما بعدت المسافة ومهما بلغت التكلفة المادية.





وهذه القافلة تمثل حلقة من سلسلة ممتدة من القوافل الطبية للمستشفي الميداني للجامعة التى زارت من قبل العديد من محافظات مصر، وتمكنت بالفعل من تقديم حزمة من الخدمات الطبية والتى صاحبها العديد من الحملات التثقيفية والتوعوية المتميزة للمواطنين، وهو ما كان له عظيم الأثر فى التخفيف عن شريحة كبيرة من المرضى بتقديم خدمات طبية مجانية وعلى أعلى مستوى من الجودة .