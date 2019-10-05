حى باب الشعرية يغلق محال مخالفة.. ويفوز بجائزة التميز الحكومى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فاز حى باب الشعرية برئاسة اللواء ماهر هاشم، بجائزة التميز الحكومى وتحقيق رؤية مصر 2030، وذلك من وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى والمسئولة عن تطوير منظومة الحكومة . يأتى ذلك فيما قاد رئيس حى باب الشعرية، حملة مكبرة وبصحبته مسئولى المربعات و إدارة المتابعة والمحلات، لمراجعة تراخيص المحلات بشارع بورسعيد وشارع الجيش وتم غلق وتشميع 2 محل لمخالفة شروط الترخيص. كما أزال الحى مخالفة فى المهد بقطعة الأرض 1 درب البزازرة بعد محاولة البناء دون ترخيص وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال ذلك ومصادرة المعدات المستخدمة فى المخالفة.

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