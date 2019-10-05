شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. ممثلو منظمة خريجى الأزهر بأندونيسيا يناقشون تفعيل مبادرة أوطان بلا إرهاب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقد اليوم فرع المنظمة العالمية لخريجى الأزهر بالعاصمة الاندونيسية جاكرتا لقاءاً موسعاً حضره مسئولى المنظمة بالمركز الرئيس بالقاهرة وممثلى المكاتب الفرعية المنتشرة فى مختلف أنحاء اندونيسيا والتى بلغت عددها 22 مكتب فرعى لمناقشة استراتيجية الفرع لتعزيز الوسطية ومشاركته بإيجابية لمبادرة أوطان بلا إرهاب التى أطلقها المركز الرئيس بالقاهرة .

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وأعلن الدكتور مخلص حنفي أمين عام فرع المنظمة بإندونيسيا خلال اللقاء عن تأيد خريجو الأزهر بإندونيسيا لمبادرة أوطان بلا إرهاب التى أطلقها المركز الرئيس بالقاهرة والمشاركة بفاعلية فيها ، مؤكداً أن فرع اندونيسيا ومكاتبه الفرعية ملتزمون بتوصيل رسالة الأزهر الشريف والعمل على تعزيز وسطية الإسلام وتفنيد الأفكار المتطرفة وترسيخ مفهوم المواطنة والتعايش السلمي بين أبناء إندونيسيا.

واستعرض ممثلى المكاتب الفرعية في إندونيسيا أنشطتهم خلال عام 2019 والتى تتمثل فى عقد العديد من الندوات الثقافية والمحاضرات التوعوية وكافة الأنشطة المختلفة لنشر الفكر والمنهج الأزهري فى مختلف أنحاء إندونيسيا والعديد من الخدمات المجتمعية التى يقدمها الفرع للشعب الإندونيسي بمختلف انتماءته.