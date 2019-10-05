شكرا لقرائتكم خبر عن حماية الشواطىء: استخدام خامات من البيئة لحماية الأراضى المنخفضة فى الدلتا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال المهندس عاشور عبد الكريم، رئيس هيئة حماية الشواطئ أن المنحة المقدمة لمصر من صندوق المناخ الأخضر، سوف يتم تنفيذها لحماية 69 كيلو متر من الأراضى المنخفضة فى سواحل دلتا نهر النيل المهددة بالغرق نتيجة ارتفاع منسوب سطح البحر المصاحب لظاهرة التغيرات المناخية، مشيراً إلى أنها أول منحة كبرى تحصل عليها مصر من الصندوق فى مجال التكيف مع آثار التغيرات المناخية.

وأضاف عبد الكريم فى تصريحات اليوم، أن أعمال الحماية التى ستيم تنفيذها تعتمد على استخدام خامات من البيئة المحيطة بها حيث يغلب على الأراضى الواقعة بين ميناء البرلس وشرق مصب رشيد كونها أراضى منخفضة بالنسبة لمتوسط منسوب سطح البحر مما يؤدى الى تعرض المنطقة إلى الغمر بمياه البحر أثناء نوات الشتاء حيث تصل هذه المياه فى بعض الأحيان إلى الطريق الدولى الساحلى، ومع التغيرات المناخية المتوقعه، وما يصاحبها من تغيرات فى نمط الأمواج والتيارات البحرية قد يؤدى ذلك إلى التأثير سلباً على المنشآت الحيوية بالمنطقة مثل الطريق الدولى والأراضى الزراعية جنوب الطريق.

وأشار رئيس هيئة حماية الشواطىء، إلى أنه لكل الأسباب التى تم ذكرها كان لابد فى التفكير فى وسائل تكفل للمنطقة الحماية من تأثير التغيرات المناخية وفى نفس الوقت لا تكون مكلفة وتكون صديقة للبيئة وتأثيراتها الجانبية فى أدنى المستويات.