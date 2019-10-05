فرج عامر: السيسي صاحب الفضل في ارتفاع إيرادات السياحة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد علي:
أشاد المهندس محمد فرج عامر رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، بالتقرير الذي أصدره البنك المركزي، عن ميزان المدفوعات، والذى أشار فيه إلى أن ارتفاع إيرادات السياحة بـ28% لتصل إلى 12.6 مليار دولار في العام المالي 2018-2019، لتسجل أعلى زيادة في تاريخ القطاع.
وقال "عامر" في بيان اليوم، إن هذه الإيرادات الكبيرة وغير المسبوقة في قطاع السياحة يرجع الفضل الأول فيها إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، الذي نجح بكل كفاءة في الترويج عالميًا للسياحة المصرية، مؤكدا أن الرئيس في جميع زياراته الخارجية ومشاركته في مختلف المنتديات والمؤتمرات العالمية بما فيها اجتماعات منظمة الأمم المتحدة، يعطى أولوية قصوى لملف السياحة.
وطالب المهندس محمد فرج عامر، من الحكومة بصفة عامة ومن وزراء السياحة والآثار والثقافة بصفة خاصة، استغلال هذا الدعم الكبير من الرئيس للترويج للسياحة المصرية حتى تستعيد مصر مكانتها المرموقة على خريطة السياحة العالمية.
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